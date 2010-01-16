У США назвали кращих у світі кіно

Виконавець головної ролі у фільмі «Шалене серце» (Crazy Heart) Джеф Бріджес, а також виконавиця головної ролі у фільмі «Джулі і Джулія» (Julie & Julia) Меріл Стріп та головна героїня фільму «Невидимий бік» (The Blind Side) Сандра Баллок були названі Національною асоціацією кінокритиків США кращими акторами 2009 року, що робить їх головними претендентами на премію «Оскар».

Кращим фільмом 2009 року названо військову драму «Володар бурі» (The Hurt Locker).

Кращим фільмом у жанрі «екшн» визнаний «Аватар» Джеймса Кемерона, який загалом забрав 6 номінацій.

У повному списку, який наводить Reuters, 25 номінацій, які охоплюють основні кінопрофесії та жанри.