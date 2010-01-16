У ДТП на Вінниччині загинули троє людей

Поблизу міста Козятин Вінницької області, на автошляху Житомир - Могилів-Подільський, водій легкового автомобіля „Mitsubishi Gallant” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем „Opel Cadette”, після чого з „Lexus”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 3 людей, ще 3 – із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані до Вінницької міськлікарні. Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території країни зареєстровані 73 автоаварії, в яких загинули 11 людей і травмовані 84 людини.