Голодування на телеканалі ”Інтер” відміняється

Керівництво і колектив телеканалу «Інтер» досягли компромісу.

Як повідомили УНІАН в інформаційно-аналітичній службі «Інтера», в результаті переговорів керівництва та ініціативної групи колективу була досягнута домовленість про те, що до 15 лютого будуть вирішені всі питання кадрової політики, а в найближчі дні буде вирішено питання із зарплатами, і кожен працівник буде достеменно знати, скільки він отримуватиме.

В інформаційно-аналітичній службі відзначили, що тепер стоїть питання про переобрання керівництва профспілки телеканалу або створення нової профспілки.

Як повідомляв УНІАН, колектив телеканалу «Інтер» сьогодні вранці заявив, що оголосить голодування у разі невиконання керівництвом їх вимог.