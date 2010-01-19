«Ледачі» шпаки замордували Севастополь

У Севастополі спостерігається небачене скупчення перелітних птахів, які мали летіти до Туреччини, але вирішили залишитися в Криму, повідомляєproUA.

За словами місцевих жителів, цілими хмарами птахи перелітають з місця на місце, загижуючи при цьому тротуари, лавки, автомашини. Жителям теж дістається - севастопольці намагаються йти містом, тримаючи над головою хто газету, хто сумку, а хто і дипломат.

"Просто ледачі птахи не хочуть летіти далі, і поки не з`їдять усі плоди, які є на деревах, - софору, приміром, Севастополь не залишать", - зазначив керівник Севастопольської міської організації Українського товариства охорони природи Валентин ШЕСТАК.

За словами фахівця, більшість птахів, які скупчилися в Севастополі, - шпаки, котрі зараз мають летіти за зимівлю в Туреччину. "А навіщо їм туди летіти, якщо і в Криму тепло?" - пояснив поведінку шпаків В.ШЕСТАК.

За словами фахівця, раніше шпаки під час міграції надовго в Севастополі не затримувалися, і нинішня ситуація пояснюється загальною зміною клімату - потеплінням.