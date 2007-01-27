Віце-прем`єр, звинувачений у сексуальних домаганнях, здає ДНК (фото)

Генеральна прокуратура Польщі зобов`язала заступника глави уряду Анджея Леппера, звинуваченого в сексуальних домаганнях, пройти тест на батьківство. Як передає Reuters, Анета Кравчик, яка перебувала в очолюваній ним партії "Самооборона" стверджує, що А.Леппер є батьком її трирічної дочки. Раніше жінка заявляла, що народила доньку від помічника А.Леппера, проте аналіз ДНК дав негативний результат.

Близько місяця тому А.Кравчик ініціювала неабиякий сексуальний скандал у польському уряді, заявивши, що одержала місце у рядах партії "Самооборона" через ліжко. В інтерв`ю одному з польських видань вона сказала, що кілька років тому особистий помічник А.Леппера пропонував їй членство в партії в обмін на секс з ним, А.Леппером і ще кількома високопоставленими функціонерами. Вона прийняла цю пропозицію, після чого негайно була призначена заступником голови регіонального представництва партії, а за кілька років дослужилася і до керівника осередку партії в одному невеликому польському містечку.

Тепер А.Кравчик звинувачує співробітників апарату партії в сексуальних домаганнях і з`ясовує, хто є батьком її дитини.

Після схвалення глави польського кабінету Ярослава Качинського генеральний прокурор Польщі Януш Кашмарек почав розслідування щодо висунутих обвинувачень і пригрозив позбавити А.Леппера посади, якщо його провина буде доведена.

Сам віце-прем`єр назвав звинувачення політичною провокацією з метою позбавити його міністерського портфеля, але зловмисників назвати відмовився. В інтерв`ю польському телебаченню в грудні минулого року він висловив сумніви щодо моральних якостей А.Кравчик і назвав її "повією".

У разі якщо А.Леппера визнають винним, йому загрожує до 8 років в`язниці.

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