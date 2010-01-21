Минулої доби відбулося 20 спалахів на Сонці

19-20 січня ц.р. учені зафіксували на Сонці найбільші з 2007 року спалахи.

За даними російської орбітальної обсерваторії ТЕСІС, останній раз подія такого класу відбулася 4 червня 2007 року. Спалаху, який тривав близько двох годин, було присвоєно категорію M2,3.

Але рекорд активності, встановлений Сонцем 19 січня 2010 року, було побито вже 20 січня. Повідомляється, що о 19:50 за київським часом на Сонці почався спалах, потужність якого за класифікацією GOES досягла рівня M3,4.

При цьому загалом за минулу добу відбулося 20 спалахів, серед яких було 6 класу М.

Учені підкреслюють, що новий спалах носив імпульсний характер - фаза зростання рівня рентгенівського випромінювання на земній орбіті тривала лише п`ять хвилин. За цей час рівень зріс у 60 разів.

За даними вчених, джерелом спалахів стала область у південному полюсі активності, яка лише недавно вийшла з-за сонячного горизонту. Фахівці вважають, що така велика кількість енергетичних викидів повинна незабаром виснажити нову область, що отримала порядковий номер 1041.

Рівень потужності спалахів позначається літерою й числом за класифікацією GOES (Geostationary Operation Environmental Satellites). Літери позначають п`ять рівнів потужності - A, B, C, M і X, а цифри позначають градацію всередині кожного.

Вчені підкреслюють, що зростання кількості спалахів може вказувати на те, що Сонце вступає у фазу зростання активності після тривалого періоду мінімуму. Попередня спроба вийти зі стану спокою, яка відбулася в травні 2009 року, закінчилася для світила невдачею.