На Чернігівщині у пожежі загинули троє людей

Вчора о 21.25 у селі Купчичі Сосницького району Чернігівської області в одноповерховому житловому будинку через необережне поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні о 3.50 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.