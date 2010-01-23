На Чернігівщині у пожежі загинули троє людей
18:42, 23 січня 2010Разное
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Займання сталося через недопалок
Вчора о 21.25 у селі Купчичі Сосницького району Чернігівської області в одноповерховому житловому будинку через необережне поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні о 3.50 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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