На Чернігівщині у пожежі загинули троє людей

18:42, 23 січня 2010
Разное
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Займання сталося через недопалок

Вчора о 21.25 у селі Купчичі Сосницького району Чернігівської області в одноповерховому житловому будинку через необережне поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні о 3.50 трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

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