З Бундестагу «евакуювали» 17 мишей

Служба камер-єгерів виловила і евакуювала з Бундестагу 17 мишей, які поселилися там і заважали роботі законодавців. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на Bild.

Рятуючись від холодів, миші облаштувалися в підвалі розташованого в урядовому кварталі будинку Пауля Лебе, в якому знаходяться депутатські приймальні і бюро.

Вилов проводився з урахуванням природоохоронного законодавства, пише газета. Фахівці встановили безпечні мишоловки, а потім вивезли 17 гризунів з Берліна в Бранденбург і випустили в дружнє їм середовище.

Як зазначає Bild, вся операція обійшлася німецьким платникам податків у 1500 євро, або по 88,2 євро за мишу.