Справу проти заступника прокурора, який на смерть збив скутериста, закрили

Кримінальну справу щодо заступника прокурора Запорізької області Олега СКІДАНОВА, в результаті зіткнення автомобіля якого зі скутером восени минулого року загинув 17-річний житель Запорізької області, закрито.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції прокурор Запорізької області Валерій КУЛАКОВ, "кримінальну справу Олега СКІДАНОВА, яку для об`єктивності проведення розслідування було передано у Дніпропетровську область, закрито у зв`язку з відсутністю складу злочину". Прокурор також відзначив, що це рішення "ніким не оспорювалося".

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2009 року на автодорозі "Акимівка-Кирилівка" сталося ДТП за участю автомобіля під керуванням заступника прокурора Запорізької області О.СКІДАНОВА і скутера "FORSAG" під керуванням жителя села Мала Тернівка 1992 р.н., в результаті якого скутерист загинув.