Люди Януковича поїхали скаржитися на українців аж у Нью-Йорк, але їх не захотіли слухати

Днями в штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку в рамках заходів постійного представництва Російської Федерації при ООН відбулася презентація “Международного совета русских соотечественников”. Цей захід звівся переважно до очорнення сусідів РФ – країн, де є російські діаспори. Найбільше дісталося, як неважко здогадатися, Україні, перепало також Латвії. Промовці, вболіваючи за тяжке становище російської мови, вказували, в багатьох регіонах України російська діаспора фактично є корінним населенням. На завершення, звісно ж, не обійшлося без поливанням брудом ОУН–УПА, Шухевича, Бандери, особливо в контексті удостоєння їх почесними званнями.

Моя колега, яка представляла неурядову організацію при ООН – Американську асоціацію Кримських Турків-Татар, і я – від неурядової організації при ООН – Світового конгресу українців – звернули увагу учасників заходу на те, що для кращого діалогу, розвитку співпраці зі своїми сусідніми націями бажано позбутися імперських комплексів. Говорити про “корінні російські території” в межах України – це нісенітниці, це лише наслідки імперської політики депортації (наприклад, татар із Криму в 1944 році), репресій, Голодомору та штучного переселення в межах СРСР. А крім цього, такі твердження підважують територіальну цілісність і суверенітет держави, з якою росіяни повинні жити в згоді. Також ми звернули увагу на те, що корисно було б замість України, де численні російськомовні школи фінансуються з державного бюджету, поглянути на РФ, де в місцях концентрації українського населення немає жодної української школи, яка б фінансувалася з державного бюджету Росії.

Російські представники у відповідь продовжували говорити щось антиукраїнське, але голова “Международного совета” П’єр Шереметьєв (російського шляхетського роду ще царських імперіалістів, ім’ям яких названо аеропорт у Москві), з обуренням дав сигнал припинити конференцію...

Не дивно, що двома найгрізнішими обвинувачами України виступили: народний депутат Верховної Ради України Вадим Колесніченко і депутат Верховної Ради Криму Сергій Цеков. Російська п’ята колона активно працює проти України...

І що ж це за особистості...

Сергій Цеков – заступник голови “Международного совета”, голова російської діаспори в Криму, близький друг відомого російського шовініста Костянтина Затуліна, знаного в Україні закликами до сепарації Криму від України, за що він заслужив звання „персони нон-грата”.

Обвинувачення українських історичних постатей та визвольного руху виходили переважно з вуст саме Вадима Колесніченка. Він виконує функції голови руху правового захисту російськомовних в Україні. Обидва, до речі, члени Партії регіонів та великі прихильники кандидата в президенти України Віктора Януковича.

Цікаво чи вони впливають на Януковича, чи він на них?

Аскольд Лозинський, президент Світового конгресу українців