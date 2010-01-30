У Черкасах горів ринок

Вчора в Черкасах загорілося торгівельне приміщень з продажу товарів побутової хімії на території ринку на базі облспоживспілки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, на місце події було направлено чотири пожежні розрахунки. На час прибуття на місце першого підрозділу вогонь вже палав на площі 10 м кв.

Як з`ясувалося, пожежа сталася внаслідок короткого замкнення в електромережі торгівельного павільйону. Збитки підраховуються.