Два тигри вирвалися на волю в індійському зоопарку

Близько 10 тисяч переляканих відвідувачів були евакуйовані із зоопарку на північному сході Індії після того, як два тигри вибралися за межі своїх огорож під час санітарних заходів, повідомляє Бі-Бі-Сі. За словами працівників зоопарку, тварини ліниво прогулювалися територією зоопарку і були повернені "додому" лише за дві години після втечі.

Ніхто з відвідувачів одного з найбільших в країні зоопарків не постраждав.