Голова міськдуми Краснодара загинув дорогою з казино

Голова міської Думи Краснодару Микола Котляров, за попередніми даними, загинув у суботу увечері в ДТП, передає радіостанція "Маяк".

На трасі, яка веде з "Азов-Сіті", сталося зіткнення "Газелі" і "Тойоти", іномарку відкинуло на узбіччя. Загинули водій і пасажир "Тойоти".

Як повідомили журналістам рятувальники, у загиблого пасажира був бейдж "Микола Котляров", проте офіційно представники автоінспекції відмовляються давати коментарі.

У суботу голова міськдуми Краснодара був присутній на відкритті першого в гральній зоні "Азов-Сіті" казино. Журналісти також поверталися з "Азов-Сіті" і побачили зіткнення машин.

Перше після заборони грального бізнесу в Росії легальне казино "Оракул" відкрилося у суботу в гральній зоні "Азов-ситі" на коржоні Краснодарського краю і Ростовської області.