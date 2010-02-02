На Харківщині змінили байбака-провісника на молодого

Слобожанський «народний синоптик» байбак Тимко-другий спрогнозував цього року ранню й теплу весну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці у «столиці українських синоптиків» - в районі біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна в селищі Гайдари Зміївського району - стояла хмарна погода, Тимко-другий не побачив своє тіні, а це, за давнім повір’ям слобожанців, обіцяє ранню й теплу весну. Це перший прогноз Тимка-другого.

Сьогоднішній день ознаменувався тим, що на «синоптичну вахту» замість Тимка-першого, який так і не проснувся, заступив молодий звір. Тимку-першому виповнилося 11 років, він застарий (як на людський вимір – то це відповідає 99 рокам – пояснили журналістам науковці-біологи), а попереду складне та відповідальне завдання – заселення на Слобожанщині нового Національного парку «Східний степ».

Крім того, Тимко-перший зі своєю дружиною Аделаїдою не має дитинчат, то ж новим «народним синоптиком» обрали молодого звіра з іншого роду, який отримав ім’я Тимко-другий.

Тимка-другого посвятили в студенти харківського університету, видали грамоту «за правдивий прогноз», а Ротарі-клуб призначив йому «стипендію» у розмірі 500 грн.

Крім того, Тимкові-другому подарували сопілку – на той випадок, коли заболить горло, – і він «без проблем» свисне на все поле.

Сьогодні в Гайдарах також було оголошено конкурс на ім’я майбутньої дружини Тимка-другого. Конкурс триватиме рік, і майбутнє «весілля» заплановано на лютий 2011 року, поділилися планами науковці біостанції.