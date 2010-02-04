Ющенко провів зустріч з керівництвом Фонду "Україна 3000"

Президент Віктор ЮЩЕНКО схвально оцінив представлений йому звіт про роботу фонду “Україна 3000”.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

За повідомленням, сьогодні В.ЮЩЕНКО провів зустріч з керівництвом Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».

Як засновник Фонду В.ЮЩЕНКО разом з головою Наглядової ради МБФ Катериною ЮЩЕНКО заслухали звіт керівництва організації щодо діяльності Фонду за роки його існування. Президент схвально оцінив представлений йому офіційний звіт про роботу Фонду.

Крім того, учасники зустрічі обговорили перспективи подальшої роботи Фонду, зокрема відзначили важливість конкретизації деяких програм.

В.ЮЩЕНКО також привітав колектив Фонду з річницею його заснування, яку вони святкують сьогодні.

*** Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» - незалежна, неурядова, неприбуткова благодійна організація, заснована В.ЮЩЕНКОМ у Києві у 2001 році. Фонд працює за трьома основними напрямами - «Україна вчора», «Україна сьогодні» та «Україна завтра». Напрям «Україна вчора» охоплює програми з розвитку музейної справи, охорони пам’ятників, підтримки історичних та культурологічних досліджень, мистецьких акцій, поширення правдивих знань про минуле народу України, впровадження міжнародних стандартів роботи у сфері культури. Напрям «Україна сьогодні» реалізує програми та проекти з питань охорони здоров’я материнства та дитинства, вдосконалення мережі лікувальних та реабілітаційних закладів для дітей, надання допомоги дітям з особливими потребами. Напрям «Україна завтра» об’єднує програми та проекти у сферах освіти, підтримки талановитої молоді, заохочення її до благодійної діяльності.