Голосуючи за Януковича, продовжуємо політичне життя Черновецького

Отже, якщо, живучи в столиці, ви вирішили 7 лютого поставити галочку навпроти прізвища Януковича, маєте чітко усвідомити: тим самим ви продовжуєте в столиці еру Черновецького.

Якщо раніше вони, Янукович, Партія регіонів та Черновецький, намагалися свою близькість хоча б сяк-так замаскувати, то в останні дні перед виборами не дуже вже до того й докладають зусиль. Треба перемогти, треба переламати Київ через коліно. І хто тут допоможе? Звісно, Космос. Уперед!

Видатний економіст сучасності, як позиціонують його ідеологи Партії регіонів, Микола Азаров пробирається в телевізор на підконтрольному мерові Києва телеканалі й розповідає, що бачте, ось у Києві сьогодні на вулицях гірше, аніж у фашистські часи. Сніг, лід, лід, переламані руки, ноги, гіпс, гіпс, гіпс, милиці… І хто в цьому всьому винен? Ви будете сміятись, але не Черновецький. А хто? Виявляється, Тимошенко та уряд. Чому? Забрала всі гроші в міста. І тепер немає за що купити солі, аби посипати тротуари. Немає за що заправити снігозбиральні машини.

Приїхали...

Одне з двох. Або Азаров такий видатний економіст, або свідомо замилює киянам очі. Бо навіть людина дуже приблизно знайома з бюджетними та податковими нормами, здогадується, що сіль та бензин для снігозбиральної техніки нормальна міська влада цілком здатна закупити без допомоги держбюджету та уряду. Коли Черновецький балотувався в мери, не раз чули від нього: та тут же в столиці такі кошти крутяться – ого-го, тут мільярди й мільярди, тут на все вистачить.

І куди воно все поділося, якщо навіть солі мер та його “молода команда” купити не в змозі? І при чому тут уряд, якщо є місцеві податки та збори та безліч інших можливостей для розв’язання проблеми?

За Януковича агітує також ще одна видатна персона, народна захисниця, символ елегантності та еталон інтелігентності Ірена Кільчицька. Каже, украй розчарувалася в помаранчевих, хоча сама колись ходила на Майдан, лише Янукович врятує країну. А з нею й Київ, зрозуміло. І бачимо, що агітатор з неї просто феноменальний. Головні лікарі столиці виходять на прес-конференцію і, опустивши очі, агітують за Януковича. Ви справді таке сказали? – перепитують журналісти. Так, це наш свідомий вибір. А очі не піднімають. І ніхто не тиснув “згори”, ніхто не “просив”? Ні, це наш свідомий вибір. А то випадковий збіг, що вас у мерії курує Кільчицька? Збіг, випадковий, вона ніколи нас не збирала, ми від неї ніяк не залежимо, поборів ніяких від міської влади немає, головних лікарів, не згодних з політикою мерії, ніхто ніколи не звільняв…

Така от історія.

Тим часом у лікарнях картина, якої за часів Кучми не знали. Оскільки міська влада чудово розуміє, що тиск на лікарів може дати зворотний результат (на прес-конференції скажуть, що треба, а проголосують на зло “проти”), підстрахуємося голосуванням хворих. На цих дільницях все можна проконтролювати, тому результат буде той, що треба. Тому лікарям велено з’ясувати, хто з хворих по стаціонарах нерівно дихає до Тимошенко й може віддати за неї свій голос. Таких, якщо, звісно, вони не в реанімації, бажано виписувати, удома долікуються. А на підконтрольних дільницях результат буде “такий як треба”.

Як ви думаєте, має потім Янукович віддячити Черновецькому? Тож можете не сумніватися: при Януковичу-Президенті ніякий Тігіпко, ніякий Кличко чи Пилипишин можуть у це крісло не моститися. І далі житимемо з Черновецьким та Кільчицькою. Тільки треба врахувати, що це буде ще цікавіше, ніж було. Бо скільком людям з нової “донецької” команди треба буде облаштуватися в столиці! І облаштуватись не сяк-так, а відповідно до їхніх статусу та запитів. А це, здогадуєтеся, потребуватиме і землі, і коштів з міського бюджету, і багато іншого. Тому парки й далі вирубуватимуться, дитячі садки продаватимуться, книгарні віддаватимуться під корисніші споруди. А взимку – лід та сніг, гіпс та милиці, милиці та гіпс…

Петро Маврешко, Київ