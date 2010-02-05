У Києві на автостоянці згоріло п’ять автомобілів

Вчора близько третьої години ночі на автостоянці на вулиці Курчатова у Деснянському районі столиці згоріло п’ять автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, спочатку полум’я спалахнуло під автомобілем „Тойота прадо”, згодом перекинулося на автомобілі, які стояли поруч - Міцубісі, Дачія, Деу-ланос та Газель.

Причини виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються. За попередньою інформацією, Тойота зайнялася через технічну несправність. Як зазначили в міліції "говорити про підпал немає сенсу - стоянка надійно охоронялася, як людьми, так і собаками". Більш того, прилеглу територію ретельно обстежено слідчо-оперативною групою, експертами і кінологами. Втім остаточна причина буде відома після проведення технічної експертизи.