Рятувальники витягнули з-під снігу 15 автомобілів

15 автомобілів, в яких знаходилися 25 чоловік, витягнули рятувальники зі снігових заметів у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, шість легкових машин і тягач застрягли неподалік від села Кримське у Сакському районі увечері 5 лютого. 14 чоловік виявилися заблокованими. Автомобілі витягнули за допомогою троса.

Вісім автомобілів, де знаходилися 11 чоловік, через замети не могли самостійно рухатися біля села Ромашкине у Сакському районі сьогодні вночі. Машини звільнили зі снігового полону також за допомогою троса.

Крім того, 5 лютого рятувальники витягнули з кюветів тягач у Джанкойському районі і вантажівку в Роздольненському. В обох випадках машини з`їхали з проїжджої частини через складні погодні умови.