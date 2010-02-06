Міліція затримала власника «Газелі», яка спалахнула в підземному паркингу

Міліція затримала власника «Газелі», який зник після займання машини у підземному паркингу торговельного центру «Шок» у Вінниці.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області, 5 лютого близько 9.00 до міського управління міліції надійшло повідомлення про пожежу у підземному паркінгу ТЦ «Шок» по вулиці Келецькій. Поки рятувальники намагалися загасити полум’я, яке поширилося по всій площі паркингу (близько 2 га), працівники слідчо-оперативної групи міліції розслідували причини надзвичайної події.

Попередньо було встановлено, що пожежа виникла внаслідок займання автомобіля «Газель», який доставив до торговельного центру меблі. Машина, обладнана газовою установкою, прогрівалася водієм на парковці.

Спочатку пожежу намагалася ліквідувати охорона ТЦ, однак за лічені хвилини полум’я перекинулося на стелю приміщення і швидко поширювалося. Працівники МНС протягом трьох годин боролися з вогнем. Близько 12.00 пожежу вдалося ліквідувати.

Вогнем було пошкоджено 10 легкових автомобілів та 4 мікроавтобуси.

З місця надзвичайної події було госпіталізовано жителя Хмельницького, власника меблів, який разом з водієм «Газелі» привіз товар. Чоловік з опіками перебуває в лікарні.

63-річний водій та власник «Газелі», вінничанин, зник. Міліція встановила його місцезнаходження і вночі затримала. Розслідування триває.