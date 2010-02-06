Депутати від ПР заночували у залі засідань ЦВК

Депутати від Партії регіонів «оселились» у будівлі Центральної виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ з посиланням на членів ЦВК.

За їхньою інформацією, після того, як комісія сьогодні закінчила свою роботу, до будівлі зайшли близько 10 народних депутатів від Партії регіонів, зокрема Олександр ВОЛКОВ, Григорій ІЛЛЯШОВ, Ельбрус ТАДЕЄВ. З собою депутати принесли особисті речі.

«Регіонали» заявили здивованим членам ЦВК, що планують залишитись там на ніч. А потім розташувались у залі, в якій проводяться засідання.

«За словами співрозмовників, народні депутати від Партії регіонів прибули у приміщення ЦВК з метою морального і психологічного тиску на членів комісії та, можливо, для зриву виборів, якщо вони відбуватимуться не за їхнім сценарієм», - заявили в прес-службі БЮТ.