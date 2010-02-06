На кордоні з Росією затримали "Мерседес", який розшукують у Німеччині

5 лютого у пункті пропуску «Сеньківка» на українсько-російському кордоні працівники Чернігівської митниці спільно з військовослужбовцями Чернігівського прикордонного загону затримали автомобіль «Mercedes-Benz S500 4Маtic» 2009 року виготовлення вартістю близько 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, автомобіль заїхав до зони митного контролю вночі. У салоні перебували двоє громадян Російської Федерації та громадянин України, віком 38, 42 та 43 роки.

Для перетину кордону водій обрав смугу спрощеного контролю – «зелений коридор». Але рішенням спільної митно-прикордонної оглядової групи автомобіль було виведено до смуги поглибленого догляду для здійснення ретельної перевірки. Найбільша підозра у достовірності наданих до митного контролю документів виникла в інспектора митниці під час вивчення технічного паспорту на автомобіль та доручення на право користування ним. Документи містили ряд граматичних помилок і розбіжностей щодо назви місця проживання власника автомобіля та його імені.

Для з’ясування обставин справи співробітники служби по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил провели додаткові перевірочні заходи, у результаті яких отримали повідомлення УкрБюро Інтерполу про те, що даний транспортний засіб розшукується німецькою поліцією як викрадений.

Автомобіль затриманий. Працівниками митниці складений протокол про порушення митних правил за статтею 352 Митного кодексу України. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.