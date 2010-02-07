Підприємець прикувався ланцюгом біля виборчої дільниці

У м. Вознесенську Миколаївської області на території, прилеглій до територіального виборчого округу, місцевий житель спробував прикувати себе ланцюгами до стовпа з метою висловити незадоволення роботою місцевої влади щодо його підприємства.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Вознесенського міського відділу УМВС України в Миколаївській області. Співробітники міліції на місці провели бесіду з організатором акції протесту, після чого підприємець повернувся додому.