Екс-депутат від СПУ намагався винести виборчий бюлетень

Колишній народний депутат від Соцпартії Віталій ШИБКО намагався винести виборчий бюлетень з виборчої дільниці №11, що у Печерському районі столиці.

Про це УНІАН повідомила секретар виборчої дільниці №11 (ТВО №219) Ольга СКОРІНА.

“На виборчу дільницю прийшов виборець, колишній депутат Верховної Ради Віталій Якович ШИБКО. Взяв бюлетень, підійшов до урни, приклав бюлетень, а потім забрав його з собою”, - розповіла О.СКОРІНА.

За її словами, це побачили спостерігачі від БЮТ та Партії регіонів. Було викликано міліцію, яка затримала В.ШИБКА вже на вулиці.

О.СКОРІНА повідомила, що В.ШИБКО заявляв, що він має право виносити виборчий бюлетень з дільниці і вимагав показати йому закон, який би забороняв йому це робити. “Голова виборчої комісії запропонувала йому пройти до приміщення і показати відповідний закон, однак В.ШИБКО відмовився”, - повідомила секретар.

За її словами, колишній народний депутат поводився “дуже грубо і нахабно”.

О.СКОРІНА також повідомила, що врешті-решт В.ШИБКО віддав виборчий бюлетень, який виявився “абсолютно чистим”.

За інформацією О.СКОРІНОЮ, за даним фактом складено відповідний акт.