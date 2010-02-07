На Тернопільщині одна з ДВК не визнаватиме "зірочки” в бюлетенях

На Тернопільщині на дільниці №2 ТВО №167 у місті Бережани члени ДВК на своєму засіданні прийняли рішення визнавати недійсними бюлетені в яких за кандидатів проголосовано “непритаманними” позначками, відмінними від «птички» чи «плюса».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час засідання прес-клубу представник кандидата в Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА Марія САБАН, зауваживши, що «таке рішення суперечить закону».

Представник кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО Володимир БОЙКО підтвердив, що справді їхній представник у ДВК вніс на засіданні комісії пропозицію визнавати недійсними ті бюлетені, в яких замість «птички» чи «плюса» будуть намальовані півмісяці, зірочки, інші непритаманні для голосування символи.

За його словами, «зрозуміло, що людина в графі для голосування просто так не малює 8 знаків «дорівнює», кілька рисок під певним кутом або кілька півмісяців». «Ми розцінюємо це як факт контролю за волевиявленням, а також вважаємо, що це є ознакою підкупу виборців», – сказав В.БОЙКО.

При цьому він підкреслив, що за рішення визнавати недійсними ті бюлетені, в яких за кандидатів голосуватимуть непритаманними позначками, проголосували усі члени ДВК. «Проголосували 8 членів від нашого кандидата, і 8 членів ДВК від нашого опонента», – наголосив В.БОЙКО.

Як уже повідомляв УНІАН, після першого туру президентських виборів члени громадських організацій та політичних партій області повідомляли про масове виявлення на бюлетенях непритаманних позначок-симовлів, які в основному, фігурували навпроти прізвища одного з кандидатів у Президенти.