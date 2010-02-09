Ющенко дав статус національного Культурному центрові в Москві
22:01, 09 лютого 2010Разное
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... та Українському дому в Києві
Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національних Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» та Культурному центру України у Москві (Росія).
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
Відтепер Український дім буде іменуватись - Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», а культурний центр у Москві – Національний культурний центр України у Москві.
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