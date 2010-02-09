Ющенко дав статус національного Культурному центрові в Москві

... та Українському дому в Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національних Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» та Культурному центру України у Москві (Росія). Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави. Відтепер Український дім буде іменуватись - Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», а культурний центр у Москві – Національний культурний центр України у Москві.

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