На Луганщині розпочали підготовку до повені

Луганська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила План дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, обласних управлінь і організацій щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2010 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації.

План розроблено з метою запобігання виникненню НС, мінімізації можливих збитків та захисту населених пунктів, господарських об’єктів і земель від руйнівної дії паводка й повені.

В управлінні зазначили, що в разі збереження зимового режиму погоди та продовження накопичення снігу, можна очікувати, що за максимальними показниками водопілля у 2010 році буде вищим за норму і супроводжуватиметься масовими затопленнями річкових заплав. Не виключається можливість затоплень територій прирічкових населених пунктів та господарських об’єктів, формування заторів льоду.

Відповідно до плану, зараз Головним управлінням МНС України в Луганській області спільно з фахівцями з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій і виконкомів міських рад проводяться перевірки водосховищ та гідротехнічних споруд, що створюють загрозу підтоплень.