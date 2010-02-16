Податківці вилучили 14 іномарок

Співробітники податкової міліції, перевіряючи салон з продажу імпортних автомобілів, розміщений у Ленінському районі м. Миколаєва, виявили факт здійснення господарської діяльності у сфері продажу легкових автомобілів без дозвільних документів на право розміщення і торгового патенту.

Про УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації у Миколаївській області. Таким чином, правоохоронці вилучили 14 автомобілів марки «Skoda» загальною вартістю понад 2 млн. грн.

На даний час триває перевірка, за результатами якої матеріали буде направлено до суду для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства України.