У Києві горів гуртожиток КПІ

У Києві горів гуртожиток № 20 Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” на вул. Борщагівській, 144, у Солом’янському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, інформація про пожежу в 13-поверховому гуртожитку надійшла вчора, 16 лютого, о 19.52. За підвищеним рангом до місця були направлені одночасно пожежно-рятувальні підрозділи з двох найближчих пожежних частин.

На місці події вогнеборці встановили, що в електророзподільчій шафі підвального приміщення електрощитової сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням, внаслідок чого виникло сильне задимлення з розповсюдженням на верхні поверхи.

Було організовано евакуацію людей з гуртожитку. Студенти виходили організованими групами без паніки. Також рятувальники звільнили двох студентів з ліфту, що зупинився між п’ятим і шостим поверхом внаслідок його знеструмлення.

Тим часом інші відділення вогнеборців загасили електропроводи в щитовій. Внаслідок пожежі пошкоджено ізоляцію електропроводів та апарат захисту.

На проведення операції з гасіння пожежі та рятування людей пожежно-рятувальним підрозділам знадобилась 21 хвилина.