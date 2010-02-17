Harrods висловлює жаль, що футболістів "Шахтаря" не пустили в універмаг

Відомий британський універмаг товарів преміум-класу Harrods висловлює жаль, що не зміг пустити футболістів донецького ФК "Шахтар", і пов`язує це з підвищеними заходами безпеки, сказав РІА “Новости” представник прес-служби лондонського магазину.

У вівторок донецький "Шахтар" завершив свої тренувальні заняття в передмісті британської столиці і перебрався безпосередньо до Лондона, де відбудеться зустріч з "Фулхемом" в рамках Ліги Європи. У Лондоні "гірники" вирішили купити сувеніри, вибравши для цього саме Harrods. Проте команду, одягнену в однакові спортивні костюми, в магазин не пустили, мотивувавши це тим, що в універмазі багато покупців.

"У час-пік, коли в магазині дуже багато покупців, Harrods вимушений приймати важке для нього рішення і відмовляти у вході великим групам покупців і відвідувачів. Це робиться виключно в цілях безпеки", - сказав співрозмовник агентства.

Один з найбільш розкішних магазинів, Harrods справді знаний суворими правилами. Зокрема, як наголошується в пам`ятці для відвідувачів на офіційному сайті, одяг відвідувачів повинен бути чистим і охайним, бажано, "прикривати голі частини тіла". До магазину також не можна приходити з великими рюкзаками.

"Думаю, зайвим буде нагадати, що цим рішенням ми нікого не хотіли образити", - підсумував представник прес-служби.