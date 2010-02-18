Пілот-самогубця скерував літак у будинок податкової

Одномоторний літак врізався в семиповерховий будинок Служби внутрішніх доходів у місті Остін, штат Техас. У результаті катастрофи в будинку почалася пожежа. Багато людей евакуйовані, один пропав безвісти, мінімум двоє постраждали - вони доставлені в лікарню.

News8Austin з посиланням на пожежних повідомляє, що існує загроза обвалення будівлі, оскільки металеві конструкції можуть не витримати високу температуру.

За даними поліції, літак належить мешканцеві Остіна Джозефу Ендрю Стаку (Joseph Andrew Stack), який, швидше за все, і перебував за штурвалом. Слідство виявило передсмертну записку Стака на його сторінці в Інтернеті. CNN уточнює, що в листі висловлюються звинувачення до уряду США, податкової служби, церкви і дружини автора послання.

Раніше повідомлялося, що перш ніж врізатися на літаку в будинок податкової служби Стак підпалив власний двоповерховий будинок.