Вантажівка зім'яла «Фольксваген»: двоє загиблих
11:57, 19 лютого 2010Разное
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ДТП в Херсонській області
У ДТП в Херсонській області загинули дві людини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в області, 18 лютого близько 22.00 на автошляху Одеса-Мелітополь водій вантажівки «ДАФ» в результаті засліплення зустрічним транспортом не вжив заходів для повної зупинки, внаслідок чого здійснив наїзд на мікроавтобус «Фольксваген», що стояв на узбіччі.
Внаслідок ДТП водій «Фольксвагена» і пасажир цього мікроавтобуса від отриманих ушкоджень загинули на місці пригоди.
До травматологічного відділення лікарні доставлена пасажирка мікроавтобуса зі струсом головного мозку, переломами ребер, забиттям грудної клітини.
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