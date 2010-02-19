Вантажівка зім'яла «Фольксваген»: двоє загиблих

У ДТП в Херсонській області загинули дві людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в області, 18 лютого близько 22.00 на автошляху Одеса-Мелітополь водій вантажівки «ДАФ» в результаті засліплення зустрічним транспортом не вжив заходів для повної зупинки, внаслідок чого здійснив наїзд на мікроавтобус «Фольксваген», що стояв на узбіччі.

Внаслідок ДТП водій «Фольксвагена» і пасажир цього мікроавтобуса від отриманих ушкоджень загинули на місці пригоди.

До травматологічного відділення лікарні доставлена пасажирка мікроавтобуса зі струсом головного мозку, переломами ребер, забиттям грудної клітини.