Назване "найубогіше" місто в США

Місто Клівленд в американському штаті Огайо визнане "найубогішим" (miserable) містом в США. Таким його назвали більшість учасників опитування Forbes.com. Місто одержало найнижчі оцінки практично за всіма пунктами рейтингу. Респонденти, зокрема, визнали, що саме в цьому місті найвищий рівень безробіття, найбільш несприятливий клімат, грабіжницькі податки, висока інфляція, страхітлива корупція і рівень злочинності, а також найбезнадійніші спортивні команди.

Друге місце в списку аутсайдерів посів Стоктон у штаті Каліфорнія. Торік він очолював рейтинг несприятливих міст США, передає Associated Press. До першої трійки також увійшов Мемфіс (штат Теннесі), в якому були відмічені високий рівень злочинності й корумпованість чиновників. Серед інших міст, що ввійшли до топ-10, Майямі, Сент-Луїс, Буффало, Кантон, Чикаго.

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