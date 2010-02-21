У ДТП потрапила зміна шахтарів, один загинув

На 817 км автодороги Київ - Харків-Должанський (Луганська область, Антрацитівський район) вчора сталася автоаварія в якій постраждала зміна шахтарів, один яких загинув.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України у Луганській області, водій автомобіля КАМАЗ не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автобусом КАВЗ, який перевозив зміну шахтарів.

В результаті ДТП постраждали семеро чоловік. Їх з травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до лікарні. Один з шахтарів, 1984 р.н., помер у лікарні. Двоє перебувають у тяжкому стані.