Відкриття погруддя на честь Василя Маргелова (фото)

20 лютого в Херсоні урочисто відкрито погруддя засновникові Повітряно-десантних військ СРСР, генералу армії Василю Маргелову. Погруддя встановлене в центрі міста біля Палацу молоді по вул. Перекопській.

Як командир гвардійської стрілецької дивізії, В.Маргелов брав участь у визволенні Херсона, за що в березні 1944 р. одержав звання Героя Радянського Союзу.

Василь Маргелов займає особливе місце в історії Збройних Сил СРСР, пов’язане, перш за все, із становленням повітряно-десантних військ, якими він, з невеликою перервою в 1959-1961 рр., керував майже 25 років, — з 1954 по 1979 рр. Маргелов перетворив повітряно-десантні війська на найбільш мобільний і боєздатний рід військ, еліту Радянської Армії.

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