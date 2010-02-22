На Кременчуцькому сталеливарному заводі кілька годин гасять пожежу

У Кременчуку Полтавської області сьогодні близько 15.00 пожежні машини виїхали за викликом на ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області.

За їх даними, на підприємстві стався спалах кабелів. У гасінні задіяно шість пожежних автомобілів. Вогонь уже більш як три години гасять за допомогою піни. Гасіння ускладнюється великою задимленістю тунелю, де пролягають палаючі кабелі.

Довідка УНІАН. Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.