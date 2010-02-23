Зоологи зрозуміли мову слонів

Американські зоологи встановили, що слони спілкуються між собою за допомогою звуків такої низької частоти, що не уловлюються вухом людини.

Дослідники із зоопарку Сан-Дієго стверджують, що слони видають звуки, що нагадують гарчання, в інфразвуковій частині спектру, передає Бі-Бі-Сі.

Науковці провели ряд експериментів, одночасно відстежуючи пересування восьми слоних і записуючи за допомогою чутливих мікрофонів звуки, які вони видають.

Вони встановили зв`язок між сигналами і діями слонів. Один із сигналів, що чітко визначаються, видавала слониха, яка мала народити.