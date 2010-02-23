Затримано чоловіка, який з газовим пістолетом пограбував магазин

У Донецьку правоохоронці затримали молодого чоловіка, який із застосуванням газового пістолета пограбував магазин.

Про це повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області. Згідно з повідомленням, у Пролетарський райвідділ міліції м. Донецька звернувся 55-річний директор торгового підприємства із заявою про те, що невідомий зайшов у магазин по вул. Комуністичній, загрожуючи пістолетом, зробив постріл і зажадав віддати гроші з каси.

Працівниками патрульної служби і державної служби охорони за “гарячими” слідами був затриманий 29-річний житель міста Моспіно, у якого був вилучений газовий пістолет калібру 8 мм. Ведеться слідство.