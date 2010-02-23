Снігом, що впав з даху, вбило пенсіонерку

У селі Проценки Зіньківського району Полтавської області внаслідок падіння талого снігу з даху загинула 80-річна жінка.

Як повідомляє Центр пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області, пенсіонерка була смертельно травмована через сходження талого снігу з даху господарського сараю. Труп жінки направлено в морг районної лікарні для встановлення причини смерті.

Сусідка загиблої розповіла, що пенсіонерка жила сама, але її часто відвідували родичі. «Вони і знайшли бабусю під снігом, але допомогти їй уже було нічим. Ніхто не знає, коли це сталося. Можливо навіть, що вона пролежала під снігом усю ніч», - заявила сусідка загиблої.