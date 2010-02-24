Двоє членів Нацради з ТБ і радіо збираються подавати в суд

Члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віктор ПОНЕДІЛКО і Тетяна ЛЕБЕДЄВА оскаржуватимуть рішення Київського окружного адміністративного суду про заборону їм здійснювати повноваження членів Нацради, брати участь у засіданнях ради і підписувати документи та вчиняти будь-які дії від імені цього органу.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив Віктор ПОНЕДІЛКО, повідомили УНІАН в прес-службі Нацради.

Повідомляється, що сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримала постанову про відкриття виконавчого провадження Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві у зв`язку з ухвалами Київського окружного адміністративного суду за позовом ТОВ „Телерадіокомпанія „Музика ТВ”. Постановами, відповідно до двох ухвал суду, Т.ЛЕБЕДЄВІЙ і В.ПОНЕДІЛКУ забороняється здійснювати повноваження членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення, брати участь у засіданнях Національної ради і підписувати документи та вчиняти будь-які дії від імені Нацради до набрання рішенням у даній адміністративній справі законної сили.

В.ПОНЕДІЛКО зазначив, що вже на сьогодні “з цілковитою впевненістю можна стверджувати, як саме мають закінчитися ці судові розгляди”. Він наголосив, що згідно з Конституцією України та Законом України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” члени Національної ради і призначаються на посади, і звільняються з посад лише Указами Президента України та постановами Верховної Ради. За словами В.ПОНЕДІЛКА, Верховна Рада двічі виносила на розгляд питання про його звільнення з посади члена Нацради, але це рішення двічі не було підтримане. Отже, додав він, парламент підтвердив його легітимність на цій посаді. Те саме, за його словами, стосується і члена Національної ради Т.ЛЕБЕДЄВОЇ.

В.ПОНЕДІЛКО зауважив, що відповідно до чинного законодавства, він має 7 днів на добровільне виконання постанови виконавчої служби, і протягом цього часу може цілком законно працювати на своїй посаді. „Якщо ми говоримо про закон і Конституцію, то там написано, що ніхто не має права виконувати злочинні рішення та накази. І я можу трактувати це як злочинні рішення. Я можу трактувати це як тиск, системний тиск”, – сказав він.

В.ПОНЕДІЛКО додав, що “ухвали Київського окружного адміністративного суду будуть оскаржені”, однак лише після того як він і Т.ЛЕБЕДЄВА отримають їх на руки.