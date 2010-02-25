GM має намір закрити виробництво позашляховиків «Хаммер»

Американський автогігант Дженерал Моторс має намір закрити виробництво позашляховиків "Хаммер"

Про це було оголошено після того, як китайська корпорація "Сичуань Тенчжун" фактично вийшла з операції з придбання цього відомого бренду. "Хаммер" одержав свої перші хвилини слави в 1992 році, коли, створений для військових автомобіль, почали купувати звичайні громадяни. Продажі машини різко впали після кризи 2008 року. До цього часу вони так і не відновилися.

Эхо Москвы