"Київавтодор" обіцяє полагодити дороги до 15 квітня
Коли потеплішає
Комунальна корпорація "Київавтодор" обіцяє до 15 квітня ліквідувати дефекти покриття, які виникли на столичних дорогах цієї зими внаслідок перепадів температури.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
"За настання сприятливої погоди (більше + 5° середньодобова температура, згідно з прогнозами, очікується з 15 березня) ліквідація ямковості буде виконана протягом 1 місяця, тобто до 15 квітня. До того моменту здійснюватиметься профілактичний ремонт покриттів", - повідомили у прес-службі.
У "Київавтодорі" зазначають, що зараз погодні умови не дозволяють з дотриманням технології (застосовуючи гарячі асфальтобетонні суміші) виконати ліквідацію ямковості, тому для цього використовується "холодний" та "литий" асфальтобетони, які не розраховані на довгострокову роботу в покритті при існуючій інтенсивності руху транспорту, але достатньо ефективні для тимчасового припинення глибинного руйнування конструкції дорожнього "одягу".
"З початку 2010 року роботи по ліквідації вибоїн на проїжджій частині вулиць і доріг міста проведені в обсязі 9,2 тис. кв. метрів. Для виконання цих робіт задіяно 20 дорожньо-ремонтних бригад", - повідомили у КМДА.