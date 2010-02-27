"Київавтодор" обіцяє полагодити дороги до 15 квітня

Комунальна корпорація "Київавтодор" обіцяє до 15 квітня ліквідувати дефекти покриття, які виникли на столичних дорогах цієї зими внаслідок перепадів температури.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"За настання сприятливої погоди (більше + 5° середньодобова температура, згідно з прогнозами, очікується з 15 березня) ліквідація ямковості буде виконана протягом 1 місяця, тобто до 15 квітня. До того моменту здійснюватиметься профілактичний ремонт покриттів", - повідомили у прес-службі.

У "Київавтодорі" зазначають, що зараз погодні умови не дозволяють з дотриманням технології (застосовуючи гарячі асфальтобетонні суміші) виконати ліквідацію ямковості, тому для цього використовується "холодний" та "литий" асфальтобетони, які не розраховані на довгострокову роботу в покритті при існуючій інтенсивності руху транспорту, але достатньо ефективні для тимчасового припинення глибинного руйнування конструкції дорожнього "одягу".

"З початку 2010 року роботи по ліквідації вибоїн на проїжджій частині вулиць і доріг міста проведені в обсязі 9,2 тис. кв. метрів. Для виконання цих робіт задіяно 20 дорожньо-ремонтних бригад", - повідомили у КМДА.