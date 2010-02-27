У Запоріжжі світлофори грають Шопена і Рахманінова

У Запоріжжі світлофори на найбільш пожвавлених перехрестях міста обладнали спецпристроями із записами класичної музики і звуковими повідомленнями про початок і завершення часу перетину дороги пішоходами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, мета установлення нових пристроїв - додаткове сповіщення пішоходів про допустимість часу переходу через пожвавлені автомагістралі.

"На світлофорі запалюється зелене світло, і чоловічий голос державною мовою повідомляє пішоходів про те, що дорогу переходити можна. Після цього звучать фрагменти творів Штрауса, Чайковського, Рахманінова чи Шопена, а за кілька секунд до зміни сигналу світлофора музика припиняється і звучить попередження про те, що перехід через проїжджу частину завершується", - розповіли у прес-службі.

Згідно з офіційними даними мерії, вартість одного такого пристрою – 1 тис. 700 грн.

На сьогоднішній день, в Запоріжжі їх встановлено 18 штук, проте надалі передбачається включати обладнання світлофорів такими пристроями до планів робіт з ремонту всіх пожвавлених автомагістралей міста.

"На думку міської влади, такі світлофори не тільки зменшать кількість ДТП за участю пішоходів, але й підвищать культурний рівень городян: фрагменти мелодій Чайковського, Штрауса, Рахманінова та інших популярних композиторів, почуті під час переходу вулиці, викликають бажання послухати їхні твори в повному обсязі", - повідомляє прес-служба мерії.