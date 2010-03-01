Bank of Cyprus Group відзвітувала про успіх: прибуток попри кризу

Незважаючи на світову фінансово-економічну кризу, Bank of Cyprus Group за підсумками 2009 року зміцнила свої фінансові позиції, зберігши стабільні показники капіталу та ліквідності. Про це заявив голова правління Банку Кіпру в Україні Владислав Байрака.

«Прибуток Bank of Cyprus Group після сплати усіх податків склав 313 мільйонів євро. З огляду на масштабність фінансової кризи, яка дуже боляче вдарила по багатьох банках у світі, це доволі непоганий показник», - зазначив голова правління Банку Кіпру в Україні.

За словами Владислава Байраки, надзвичайно позитивним є той факт, що за таких складних умов Група зуміла збільшити чистий відсотковий та комісійний прибуток.

«Чистий відсотковий та комісійний прибуток, який отримала Bank of Cyprus Group у минулому році, склав 1,091 мільйона євро, що в порівнянні з докризовим 2008 роком (1,010 мільйона євро) більше аж на 8%. Також у 2009 році на 7% збільшився чистий відсотковий прибуток, сягнувши 848 мільйонів євро. Такі високі показники свідчать про здатність Групи досягати підвищеної регулярної прибутковості навіть за несприятливих економічних умов», - зауважив банкір.

Варто також зазначити, що Bank of Cyprus Group підтримує стабільні показники капіталу та високий коефіцієнт ліквідності.

«Якщо говорити про коефіцієнт достатності капіталу, то станом на 31 грудня 2009 року він склав 11,7%. Значно зросли коефіцієнт капіталу 1 рівня та коефіцієнт основного капіталу 1 рівня: у 2009 році вони сягнули 10,6% та 7,4% відповідно. Для порівняння, у 2008 році ці коефіцієнти були на порядок нижчими і складали 7,2% та 6,5%. Що ж до ліквідності, то її коефіцієнт залишився на доволі високому рівні. Відношення кредитів до депозитів Bank of Cyprus Group у 2009 році становило 90%», - зауважив Владислав Байрака.

Нагадаємо, Bank of Cyprus Group було засновано у 1898 р. Зараз Bank of Cyprus є провідною кіпрською групою у сфері надання банківських і фінансових послуг. Нині Група здійснює свою діяльність через 569 відділень в Росії, Греції, на Кіпрі, в Україні, Австралії, Румунії, Сполученому Королівстві, на Нормандських островах.

ВАТ «Банк Кіпру», що функціонує в Україні, є частиною Bank of Cyprus Group.

Головою правління ВАТ «Банк Кіпру» є Владислав Байрака.