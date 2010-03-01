В Індії розлючені слони зірвали весілля

На весільній церемонії в Індії збитки, завдані розлюченими слонами, склали 300 тисяч доларів.

Як повідомляє "Газета.ру", слони перекинули кілька автомобілів, намагаючись наблизитися до однієї із самок. Тварини також загнали гостей і учасників церемонії на галявину. Слонів вдалося втихомирити лише через кілька годин за допомогою ін`єкцій транквілізатора.

За словами представників фонду Wildlife Trust of India, агресія слонів пояснюється шлюбним періодом.