В Індії розлючені слони зірвали весілля
17:31, 01 березня 2010Разное
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Шлюбний період...
На весільній церемонії в Індії збитки, завдані розлюченими слонами, склали 300 тисяч доларів.
Як повідомляє "Газета.ру", слони перекинули кілька автомобілів, намагаючись наблизитися до однієї із самок. Тварини також загнали гостей і учасників церемонії на галявину. Слонів вдалося втихомирити лише через кілька годин за допомогою ін`єкцій транквілізатора.
За словами представників фонду Wildlife Trust of India, агресія слонів пояснюється шлюбним періодом.
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