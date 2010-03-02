Працівники УБОЗ викрили "бензинове" злочинне угруповання

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України у Сумській області викрили організовану злочинну групу, учасники якої підробляли бензин.

До складу ОЗГ входили працівники одного з товариств з обмеженою відповідальністю - директор, головний бухгалтер та технолог, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Встановлено, що зловмисники з кінця минулого року, використовуючи потужності підприємства (міні-завод з виготовлення сумішевих моторних бензинів), систематично випускали на товарний ринок підробний бензин А-76 та А-92.

Під час виїзду оперативників до міні-заводу був затриманий вантажний автомобіль, яким перевозилося майже 5000 літрів реалізованого бензину А-76 та А-92, зразки якого було направлено на експертизу. Згідно з протоколами випробування, зазначена рідина є неякісними бензинами А-76 та А-92, масова частка бензолу в яких перевищує допустимі норми, і не відповідає Держстандарту та не може використовуватись за призначенням.

На даний час правоохоронцями виявлено, що працівники вищевказаного ТОВ виготовили і реалізували майже 67 тон підробки марки А-76 та А-92 на загальну суму близько 295 тисяч гривень.

Під час огляду міні-заводу працівниками УБОЗ вилучено матеріалів, що використовувались для злочинної діяльності, на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч гривень, а саме: близько 40 тонн газового конденсату, 26,2 тонн метилтребутилового ефіру, понад 23 тонни компоненту моторного палива автомобільного, 4,15 тонн високооктанових добавок.

За даним фактом слідчим відділом УБОЗ ГУМВС України в Сумській області порушено кримінальну справу за ст. 227 (випуск або реалізація недоброякісної продукції) Кримінального кодексу України. Слідство триває.