До кінця реєстрації на ЗНО залишилося 30 днів
01:50, 02 березня 2010Разное
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Список реєстраційних пунктів
До завершення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання залишилося 30 днів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.
При цьому зазначається, що станом на перше березня складати тести ЗНО виявили бажання 273 450 осіб.
Прес-служба нагадує, що реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання завершиться 31 березня 2010 року о 18 годині. Зареєструватися можна в одному з пунктів реєстрації (перелік).
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