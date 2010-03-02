До кінця реєстрації на ЗНО залишилося 30 днів

До завершення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання залишилося 30 днів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

При цьому зазначається, що станом на перше березня складати тести ЗНО виявили бажання 273 450 осіб.

Прес-служба нагадує, що реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання завершиться 31 березня 2010 року о 18 годині. Зареєструватися можна в одному з пунктів реєстрації (перелік).