Тролейбус врізався в їдальню

Сьогодні близько 10-ї години ранку на початку вулиці Університетської у Чернівцях порожній тролейбус технічної допомоги врізався у стіну їдальні, що розташована навпроти супермаркету електроніки.

Як передає кореспондент УНІАН, ніхто не постраждав, хоча відвідувачі їдальні зазнали стресу.

Свідком пригоди стала журналістка однієї з чернівецьких газет, яка мало не потрапила під колеса тролейбуса. За її словами, вона саме проходила повз їдальню, коли почула крики водія і навколишніх людей. «В останню мить я встигла відійти вбік. Це моторошне видовище, коли вулицею котиться некерована 9-тонна машина і ніхто нічого не може зробити. Найстрашніше було, коли водій у відчаї ліз під колеса і руками намагався утримати важку машину», - заявила вона місцевим ЗМІ.

За інформацією свідків, тролейбус техдопомоги стояв під нахилом поруч з іншим, що поламався. Від контактної мережі його від’єднали, штанги були опущені. За попередніми даними у тролейбуса відмовили гальма.

За даними керівництва чернівецького тролейбусного управління, у цій ситуації «стовідсоткова вина водія, який не поставив під передні колеса «башмак», через що власне, тролейбус просто покотився у приміщення”. Водія з роботи звільнено.