У Москві в ДТП загинув актор Юрій Степанов
02:21, 03 березня 2010Разное
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Їхав додому на "приватнику"
|"Штрафбат"
За даними автоінспекції, автомобіль ВАЗ-2104, в якому їхав Степанов, чекав на зелений сигнал світлофора на перехресті, коли в нього ззаду врізалася Мазда. Машину актора викинуло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з автомобілем ВАЗ-2112, який рухався на високій швидкості .
Актор загинув на місці.
За даними LifeNews, Степанов їхав в автомобілі "приватника" додому з театру і сидів на правому передньому сидінні.
Відомі ролі актора у фільмах Час танцюриста, Штрафбат, Шукшинські оповідання, Жмурки, Перший після Бога, Дике поле, Позаземний, Карасі.
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