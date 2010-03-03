У Москві в ДТП загинув актор Юрій Степанов

У ніч на 3 березня в ДТП на південному сході Москви загинув відомий актор Юрій Степанов.

За даними автоінспекції, автомобіль ВАЗ-2104, в якому їхав Степанов, чекав на зелений сигнал світлофора на перехресті, коли в нього ззаду врізалася Мазда. Машину актора викинуло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з автомобілем ВАЗ-2112, який рухався на високій швидкості .

Актор загинув на місці.

За даними LifeNews, Степанов їхав в автомобілі "приватника" додому з театру і сидів на правому передньому сидінні.

Відомі ролі актора у фільмах Час танцюриста, Штрафбат, Шукшинські оповідання, Жмурки, Перший після Бога, Дике поле, Позаземний, Карасі.