Три жінки, які постраждали від вибуху в Луганську, померли в лікарні

Троє жінок, які постраждали під час вибуху, що стався 3 лютого в кафе «Суп Хауз» у Луганську, померли вчора у лікарні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні Сергій БАБЕНКО, вчора в обласній клінічній лікарні померли три жінки, яких після вибуху було госпіталізовано в реанімаційне відділення у вкрай тяжкому стані з опіками шкіри від 65 до 90%.

За його словами, на лікуванні на сьогодні залишаються 7 постраждалих, стан яких не викликає на сьогодні занепокоєння. Троє постраждалих вчора були виписані додому. Ще одного постраждалого, хлопчика 7 років, з реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні переведено до токсикологічного відділення.

Як повідомляв УНІАН, третього лютого під час вибуху у кафе “Суп хаус”, розташованому у центрі Луганська, загинуло дві особи. 14 осіб були госпіталізовані з опіками від 50 до 70% поверхні тіла. Для надання матеріальної допомоги потерпілим з відповідного фонду міста виділили 10 тис. грн. З міського бюджету сім’ям загиблих виділили по 1 тис. грн., постраждалим - по 500 грн. Окрім того, за рахунок позабюджетних коштів сім’ї загиблих отримали по 2,5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду по Луганській області, причиною вибуху у кафе стало порушення техніки безпеки при використанні скрапленого газу.