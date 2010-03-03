Луценко розповів, що найскладніше, коли лежиш на дивані

Юрій Луценко вважає перехід в опозицію "викликом морального плану".

"Ви розумієте, що для кожного це не так просто. Це ми перед вами, перед камерами трохи бравуємо, а насправді перейти з високого кабінету в опозицію - це виклик, в першу чергу морального плану", - сказав він журналістам.

"Найскладніше, я це знаю по собі, оскільки був в опозиції не один раз, вже разів п`ять...найскладніше, це коли на п`ятий день лежання на дивані тобі ніхто не дзвонить", - заявив Луценко.

"І коли ті, хто тобі вчора був готовий проспівати Гомера, і які завгодно дифірамби, сьогодні переходять на інший бік вулиці", - підкреслив він, повідомляє Ліга.net.

Луценко зазначив, що все це чекає на тих, хто зараз переходить в опозицію: "Саме тому важливо відчувати, що залишилися друзі, товариші, для яких посади ніщо, а відносини - все".

"Тому я хочу сказати Юлії Володимирівні (Тимошенко) спасибі за роботу і сказати, що моє плече поряд з її плечем у майбутній опозиційній діяльності", - сказав він.

"Я вважаю за необхідне подякувати їй, сказати, що це був один з моментів мого життя, який мені добре запам`ятався. І хочу висловити їй моральну підтримку перед переходом в опозицію", - заявив Луценко.

Як відомо, у середу Верховна Рада відправила уряд у відставку.

В.о. прем`єра Юлія Тимошенко оголосила про свій перехід в опозицію.

Українська правда